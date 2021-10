O Corpo de Bombeiros continua as buscas por uma mulher de 35 anos que desapareceu após o carro que ocupava ser levado por uma enxurrada em Uberaba, no Triângulo. O incidente aconteceu no fim da tarde de sexta (1).

Segundo os Bombeiros, 18 militares participam das buscas que começaram ainda na sexta (1), após o marido da mulher desaparecida pedir socorro. Uma equipe do canil e drones também participam das buscas. Eles percorrem, em sentidos opostos, cerca 29 km no Córrego dos Carneirinhos, do ponto onde houve o acidente até o local onde o córrego onde ele deságua no Rio Grande.

O homem entrou em contato, depois de receber uma ligação da esposa em que ela dizia que o carro estava sendo alagado na avenida Padre Eddie Bernardes Silva, no bairro Conjunto Habitacional José Barbosa. O veículo já foi encontrado.