O Corpo de Bombeiros localizou, nesta segunda-feira (3), o corpo do menino de 10 anos que havia desaparecido durante a chuva que atingiu Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (2). Durante a tarde, a Defesa Civil confirmou que o garoto é a 58º vítima de incidentes relacionados às fortes chuvas que atingem o Estado desde o último dia 24.

O menino, que ainda não foi identificado, estava na cachoeira Ponte Quebrada com a família. A queda d'água fica no bairro Dumaville e foi uma das regiões com chuvas mais significativas nesse domingo. Segundo os familiares do garoto, a correnteza aumentou depressa e não houve tempo de socorrer o menino.

As buscas começaram ainda no domingo, mas foram interrompidas por volta das 4h desta segunda (3) devido a ocorrência de raios em novas chuvas que atingiram a Grande BH. O risco maior era a ocorrência do fenômeno cabeça d'água, quando chove na cabeceira de uma cachoeira e as águas aumentam de volume repentinamente.

Para as buscas nesta segunda foram utilizados também barcos e equipamentos de mergulho. O corpo do garoto deve ser levado para o Instituto Médico Legal de Betim, onde passará por perícia.

Apesar de nesse domingo (2) uma mulher ter falecido devido a ocorrências das chuvas em Minas, o garoto pode ser a primeira vítima do mês de fevereiro. Miriam Azevedo Damasceno, de 38 anos. que morreu nesse fim de semana, havia sido internada no último dia 24, quando foi atingida pelos destroços de um muro em Caratinga, na região do Rio Doce. O óbito ocorreu devido a um traumatismo cranioencefálico.

A chuva de domingo causou alagamentos em bairros de Belo Horizonte e cidades da Grande BH. Em Betim, dois homens foram levados pela enxurrada, mas foram socorridos vivos. Segundo a Defesa Civil da capital, em algumas regiões as chuvas registradas no fim de semana já correspondem a mais da metade do volume de águas esperado para todo o mês.

E a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de mais chuvas ao longo da semana. Chuvas devem ocorrer durante toda a semana, mas elas devem ser ainda mais fortes a partir de quarta-feira (5), devido a um sistema de confluência dos ventos em baixos e médios níveis atmosféricos, responsável por levantar o ar quente da superfície.

