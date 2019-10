Uma equipe de 21 militares do Corpo de Bombeiros de Goiás realiza desde as primeiras horas de hoje (22) uma operação de busca para localizar cinco pessoas que estão desaparecidas na Chapada dos Veadeiros desde a última sexta-feira (18). Elas foram identificadas como: Maria de Cássia Ferreira Sanches, Gustavo Bacelar, Mauro César, Aline Ferreira e Juliana Silva.

O coronel Fernando Augusto Caramaschi de Mello, assessor de imprensa da corporação, ouvido pelo Programa Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, disse que o grupo formado por turistas de Brasília planejou fazer uma caminhada de 50 quilômetros, através de uma trilha não catalogada, com previsão de retornar no domingo (20) à noite.

Segundo o coronel, o Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no domingo e, imediatamente, deu início à operação para localizar o grupo. Ele informou ainda que a equipe de busca manteve contato com um guia, identificado como Zezinho, que relatou ter visualizado as pessoas desaparecidas numa área chamada de Macacão, no sábado (19) pela manhã, chegou a conversar com elas e todos estavam bem. O militar disse que essa foi a última vez que o grupo foi visto.

A preocupação do coronel Caramaschi é com a previsão de chuva para hoje na região, que pode prejudicar as buscas. Mas que está otimista, pois com a intensificação dos trabalhos, inclusive a com a ajuda de guias turísticos acostumados com a região, acredita poder localizar logo os desaparecidos.

