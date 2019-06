Durante a madrugada deste domingo (8), o Corpo de Bombeiros Militar estiveram empenhados em atender um acidente automobilístico com vítima retida dentro do carro, em Montes Claros, cidade do Norte de Minas.

O veículo perdeu o controle e saiu da pista, ficando projetado sobre um barranco de aproximadamente três metros de altura.

As equipes dos bombeiros isolaram o local e conseguiram estabilizar o automóvel para retirada do homem de 30 anos do seu interior.

No momento da operação, a vítima se encontrava consciente e não apresentava ferimentos aparentes. Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa da cidade.