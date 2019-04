Um avião do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais cumpriu mais uma importante missão na tarde dessa terça-feira (16). Desta vez, os militares foram responsáveis por salvar um recém-nascido transportando-o da cidade de Paracatu, no Noroeste de Minas, para Araguari, no Triângulo Mineiro, para receber cuidados médicos adequados.

O bebê nasceu extremamente prematuro na segunda-feira (15), após 28 semanas de gestação, e precisou de cuidados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Toda a missão levou sete horas e contou com o Arcanjo 07 para fazer um percurso que demoraria mais de quatro horas por terra em 50 minutos, tempo cinco vezes menor.

De acordo com a corporação, o transporte inter-hospitalar, solicitado por meio do Sus-Fácil, é realizado pelo BOA em convênio com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) e tem ajudado diversos pacientes a conseguir atendimento médico especializado, de forma rápida e segura, contribuindo para a sobrevida de muitos.