Um homem de 33 anos e uma mulher de 24 foram presos na manhã desta quinta-feira (25) suspeitos de tentarem matar uma mulher na Estação BHBus Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, região Noroeste de Belo Horizonte.

A ação do casal foi flagrada pelas câmeras de segurança da estação, que acompanharam o momento em que o homem feriu a vítima usando uma faca. Logo que o homem esfaqueou a mulher, os suspeitos fugiram do local.

De acordo com a Guarda Municipal, acionada para atender a ocorrência, os dois foram localizados com o auxílio das câmeras do Olho Vivo, que mostraram que eles estavam na rua Araribá. Os suspeitos foram presos no local e, com eles, foram encontradas, além da arma usada no crime, outras duas facas.

Ao prender o casal, a Guarda Municipal identificou que o homem era alvo de um mandado de prisão por furto. A mulher não tinha passagem pela polícia.