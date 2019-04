Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (25) suspeito de tentar matar um homem na Estação BHBus Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, região Noroeste de Belo Horizonte.

A ação do homem, que estava acompanhado de uma mulher de 24 anos, foi flagrada pelas câmeras de segurança da estação, que acompanharam o momento em que ele feriu a vítima usando uma faca. Logo que o homem esfaqueou o outro, o casal fugiu do local. A vítima foi levada para receber atendimento no Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

De acordo com a Guarda Municipal, acionada para atender a ocorrência, os dois foram localizados com o auxílio das câmeras do Olho Vivo, que mostraram que eles estavam na rua Araribá. Com o homem, foram encontradas, além da arma usada no crime, outras duas facas.

Ao prender o casal, a Guarda Municipal identificou que o homem era alvo de um mandado de prisão por furto. A mulher não tinha passagem pela polícia e teve que ser levada para receber atendimento médico por estar com sinais de uso excessivo de drogas.

A Polícia Civil afirmou que instaurou um procedimento de diligência preliminar para apurar os fatos e ainda não há informações sobre a motivação do crime. O suspeito foi preso por causa do mandado contra ele.