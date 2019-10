Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (6) após ser flagrado transportando 67kg pasta base de cocaína na BR-040, na altura de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PRF, a carga é avaliada em aproximadamente R$ 1,5 milhão.



De acordo com a corporação, a droga foi encontrada após o suspeito demonstrar nervosismo durante a abordagem. Ao notarem a atitude do homem, os policiais usaram cães farejadores, que encontraram o entorpecente escondido em um fundo falso da carroceria da caminhonete que o homem dirigia.



Após a descoberta, os agentes encontraram 70 tabletes de pasta base, substância usada para gerar mais da droga. A placa do veículo era do estado do Mato Grosso e ele e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sete Lagoas.



Segunda apreensão



Esta é a segunda vez em menos de 24h que a PRF mineira apreende drogas sendo transportadas por estradas do Estado. A primeira aconteceu na BR-262, em Nova Serrana, também na RMBH, na tarde desse sábado (5). Uma pessoa foi presa e 132 kg de maconha apreendidos.



Segundo a corporação, a droga estava em um fundo falso de uma caminhonete abordada pelos agentes no km 449 da rodovia, na tarde desse sábado (5). O motorista, de 42 anos, seguia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para São João Del Rei, na região Central.



Leia mais:

