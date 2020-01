Um cão que ficou preso no leito do rio Arrudas, em Belo Horizonte, precisou da ajuda dos Bombeiros para ser salvo neste domingo (5). Pessoas que faziam caminhada na avenida dos Andradas, no bairro Santa Tereza, região Leste da cidade, viram o cachorro perdido no rio, que estava com a correnteza mais alta que o normal, e acionaram o órgão.

Militares do 1º Batalhão atenderam a ocorrência. Segundo os Bombeiros, o cão sem raça estava perdido, porque com o tempo chuvoso, o volume de água no rio varia rápido. Por estar sem ferimentos, provavelmente entrou no leito e a saída foram alagadas pela água. Populares tentaram guiá-lo, sem sucesso.

Quando chegaram ao local, as equipes notaram que o cachorro estava assustado. Os militares precisaram descer até o rio usando rapel, de forma rápida, já que o tempo chuvoso na cidade poderia mudar o volume de água no rio.

Os ⁦@Bombeiros_MG⁩ tiveram trabalho com um certo aventureiro hoje no rio Arrudas. O cão foi passear no leito do rio, mas como o volume da água varia muito no período chuvoso, não conseguiu sair. Veja como foi o resgate: pic.twitter.com/nAw0Kvfret — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 5, 2020

Após dar um pouco de trabalho aos militares, já que estava arredio, o cão foi capturado, amarrado e subiu em segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele já foi entregue ao dono.

