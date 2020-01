Um cabo atirado sobre a rede aérea do metrô causou problemas entre as estações Santa Efigênia e José Cândido, Leste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (31). O ato aconteceu por volta das 13h30 e afetou a circulação de trens o local.

A passagem dos veículos precisou ser feita em uma única via, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), para que as equipes removessem o objeto em segurança. Passageiros que estavam na Estação José Cândido, no bairro Santa Inês, relataram ter precisado descer de um trem no local e esperar por outro.

A circulação foi normalizada às 14h50 ainda nesta sexta e o ato considerado como vandalismo foi repudiado pela CBTU. "A Companhia repudia todo ato de vandalismo, por entender que dano ao patrimônio público é sinônimo de prejuízo material e moral para toda a população e que esse custo não pode ser medido apenas em cifras. Qualquer investimento aplicado no sistema poderá ter seus resultados comprometidos se essa prática continuar se multiplicando com a mesma intensidade dos últimos anos", diz em nota.