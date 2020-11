Um caixa eletrônico foi arrombado durante a madrugada deste domingo, em Betim na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, os criminosos invadiram um supermercado, localizado na Avenida das Américas no bairro Jardim Filadélfia. A Polícia Militar não informou o valor que foi retirado do caixa eletrônico.

Em depoimento à polícia, a gerente do supermercado informou que funcionários do estabelecimento comercial encontraram cadeados serrados próximo a uma das portas da loja, no início da manhã deste domingo, no momento em que o supermercado estava sendo aberto. Os funcionários informaram ainda que o alarme do estabelecimento comercial, que estava ligado no momento do furto, não foi acionado. Segundo a PM, os criminosos estouraram o caixa eletrônico usando ferramentas. Um total de R$ 210 em dinheiro foi encontrado próximo ao caixa eletrônico. Os criminosos ainda continuam foragidos.