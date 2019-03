Um poste da rua Violeta, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, caiu ao ser atingido por um caminhão na manhã desta quarta-feira (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não ficou ferido e dispensou atendimento médico. Por ter acontecido em uma rua íngreme, os militares precisaram colocar um calço na roda do veículo para evitar que ele descesse, causando outros acidentes.

A Cemig foi acionada para cuidar da fiação do poste, que foi derrubada junto com a estrutura e, por estar no chão, oferecia risco aos pedestres.

Ainda não há informações sobre a liberação da rua, que fica no bairro Sol Nascente.