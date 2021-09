A Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já começou e vai até 23 de outubro. Para atender todos os animais, a prefeitura da cidade organizou um cronograma com postos de vacinação distribuídos nas dez regionais do município, que iniciaram as imunizações no sábado (25).

Podem receber a imunização cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. As fêmeas prenhas também podem receber a imunização, assim como os pets que se vacinaram no ano passado.

Confira o cronograma de vacinação aos sábados:

2 de outubro: Regional Icaivera, das 9h às 16h

23 de outubro: Regional Petrovale, de 9h às 17h

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30:

De 27 de setembro a 22 de outubro: Regionais Centro, Alterosas, Norte, Vianópolis, Teresópolis, Citrolândia, Imbiruçu e PTB

Raiva

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, que compromete o Sistema Nervoso Central. Pode acometer todas as espécies de mamíferos, incluindo o homem, com 100% de letalidade.

Sintomas em humanos incluem febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Já nos animais, alguns sinais são agressividade, salivação, dificuldade de engolir e falta de coordenação dos membros.

Leia mais:

Animais resgatados em Brumadinho podem ser adotados de forma on-line

No Dia do Cão, aprenda a fazer uma panqueca saudável para o pet