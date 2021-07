A terceira onda de protestos contra o Presidente Bolsonaro é realizada neste sábado (3), em todas as regiões do Brasil. Em Belo Horizonte, as manifestações foram marcadas para a parte da tarde, na Praça da Liberdade.

🎥 Fernando Michel pic.twitter.com/bllbyZw5PQ — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) July 3, 2021

Com o mote “Vacina no braço, comida no prato” e pelo impeachment de Bolsonaro, o protesto é organizado pelas entidades estudantis, UNE (União Nacional dos Estudantes), UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e ANPG (Associação Nacional Pós Graduação) e movimentos sociais.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios (Sintect-MG), Robson Silva, que participa do movimento, disse que a expectativa para o protesto é grande: “Esperamos movimentação de cerca de 70 mil pessoas. Estamos aqui para ampliar a voz dos trabalhadores dos Correios na luta por um salário melhor a contra a privatização”, disse.

🎥Fernando Michel pic.twitter.com/auw5QjNqAP — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) July 3, 2021

Os atos são os primeiros contra Bolsonaro após o "superpedido" de impeachment, que reuniu diversas denúncias contra o presidente e foi assinado por forças de esquerda,centro e direita, nesta semana, em Brasília. Os organizadores do ato pedem para que os manifestantes lembrem-se do uso de máscara, álcool em gel e estratégias de distanciamento.

Boneco inflável

Belo Horizonte está recebendo a visita do famoso “Capitão Cloroquino”, o “Clorokiller”, boneco inflável em alusão ao presidente Jair Bolsonaro, de 13 metros de altura.

O boneco que tem a imagem do presidente como ceifador de vidas está em BH

O boneco já visitou Brasília e São Paulo. A estreia foi feita na Praça dos Três Poderes

Pelo Brasil

Internautas de várias partes do Brasil registraram momentos das manifestações em suas redes sociais. Veja:

Ato contra o presidente Bolsonaro em Belém já tomou a região do Bar do Parque, na Praça da República. Discurso do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) empolgou os manifestantes, que devem caminhar rumo ao Ver-o-Peso. Protesto pede impeachment do presidente por caso da Covaxin. pic.twitter.com/DNIzADRWtZ — Eduardo Laviano (@EduardoLaviano) July 3, 2021

O ato Fora Bolsonaro no Rio de Janeiro esta lindo! #3JForaBolsonaro



Créditos: @pedhenrocha pic.twitter.com/4RqabjHEo1 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 3, 2021

A comunidade tradicional caiçara do Rio Verde e Grajaúna, na Juréia - Iguape, SP - engrossa o coro de todes aqueles que gritam FORA BOLSONARO nesse dia de mobilização nacional! Nos levantamos contra sua necropolítica!

Via Caiçaras do Rio Verde#3J #3JForaBolsonaro #3JPovoNasRuas pic.twitter.com/c3ubPCtx6n — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 3, 2021

As ruas do Rio de Janeiro já começam a dar o recado: FORA, BOLSONARO! #3J #3JForaBolsonaro #3JPovoNasRuas



📸: Thiago Süssekind pic.twitter.com/GeLt7UEH7e — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 3, 2021

