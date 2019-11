A tradicional Caravana Iluminada da Coca-Cola chega a Belo Horizonte e Contagem, na próxima quarta-feira (4), a partir das 19h, para celebrar a magia natalina e relembrar o espírito de união em família. E esta edição terá uma novidade.

Diferentemento dos anos anteriores, os caminhões serão totalmente cenografados e contarão com a presença de atores, além, é claro, do Papai e da Mamãe Noel. A mensagem, no entanto, não mudou: lembrar que o Natal deve ser celebrado entre as pessoas que se amam.

Caravana da Coca Cola Brasil

A caravana terá início em Contagem, no ItaúPower Shopping (avenida General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial), onde o público poderá tirar fotos e interagir com os bons velhinhos. Depois, às 19h, ela parte para o Supermercado BH, no bairro Cabral (avenida Severino Ballesteros Rodrigues, 2950), onde faz mais uma parada antes de ir para a Praça da Liberdade. O encerramento acontece às 21h30.

Confira o trajeto completo clicando aqui.

Além da capital mineira e Região Metropolitana, a atração também percorre as principais ruas de 46 cidades distribuídas entre Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Serviço

O que: Caravana Iluminada de Natal

Onde: Belo Horizonte e Contagem – trajeto com paradas no Itaú Power Shopping, Supermercados BH do bairro Cabral e Praça da Liberdade.

Quando: 4 de dezembro, das 19h às 21h30

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Cássia Eponine.

Leia mais:

Praça da Liberdade: financiada às pressas, iluminação de Natal será mais simples neste ano

Papai Noel dos Correios tem plantão exclusivo para adoção de cartinhas neste fim de semana

Consumidor 'pé no freio' : pesquisa em BH aponta que menos de 10% usarão o 13º para comprar presente