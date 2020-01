Um carro abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Simão Pereira, na Zona da Mata, nessa segunda-feira (13) estava com 93 infrações de trânsito no sistema da polícia. As anotações, que somam multas e autuações, já renderam mais de R$ 9.500 de débitos com a Justiça, que agora precisarão ser integralmente pagos caso o proprietário queira reaver o veículo.

A PRF abordou o veículo após ele furar um pedágio no KM 816 da BR-040, já em Simão Pereira. O carro foi perseguido e cerca de três quilômetros depois, os policiais fizeram o motorista parar, exigindo os documentos.

Além do licenciamento vencido, os sistemas indicavam que o automóvel tinha 54 multas por diversos tipos de contravenção, além de 39 autuações. Durante a abordagem, foram incluídas mais três: por falta de licenciamento, por estar com pneus lisos e por falta de estepe.

Segundo a PRF o veículo tinha também uma carretinha atrelada a ele, que também estava com o licenciamento atrasado desde 2017. A carretinha possui outras 11 multas. Ao total, os dois veículos, do mesmo proprietário, possuem 106 infrações.

Carro e carretinha foram levados para o pátio conveniado da PRF em Simão Pereira e, segundo a PRF só serão liberados após débitos serem quitados. O motorista foi liberado.

