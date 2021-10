Um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na Via Expressa, altura do bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (14).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Ford Ka transitava na pista da direita, sentido capital, quando parou após sair fumaça do motor e, rapidamente, foi consumido pelas chamas. Apesar do susto, o motorista não se feriu.

Por conta do incidente, a faixa da direita da via foi interditada para a remoção do veículo, deixando o trânsito lento na região.

Conforme a corporação, as causas do incêndio não foram esclarecidas.

(*) Especial para o Hoje em Dia

