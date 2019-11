Eleitores de algumas cidades que estão passando pelo recadastramento biométrico podem aproveitar este sábado (30) para atualizar os dados na Justiça Eleitoral. Cartórios de várias cidades do Estado, no interior e na região metropolitana, ficarão abertos em esquema de plantão.

Na Grande BH, o plantão acontece nas cidades de Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Nova Lima. No interior, o serviço estará disponível em Sete Lagoas, Juiz de Fora e Montes Claros. O prazo final para o cadastramento varia de cidade em cidade, o mais longo deles terminando em fevereiro de 2020.



Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada ou conforme os agendamentos que foram feitos anteriormente pelo telefone 148. Neste sábado já não é mais possível agendar atendimentos.



Em Belo Horizonte também há plantão neste sábado, somente o posto de atendimento que fica no Senai Antônio Carlos (avenida Presidente Antônio Carlos, 561, Lagoinha) atenderá no dia 30/11. Neste domingo (1º) também haverá atendimento 1º/12 das 8h às 16h30.

Documentos



Para fazer o recadastramento, os eleitores devem apresentar documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento.

Não são aceitos o novo passaporte e a carteira de habilitação, sendo que este último documento só não vale para quem nunca se alistou. Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

