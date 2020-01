Um vídeo que se espalhou neste domingo (26) pelas redes sociais mostra o momento em que uma casa às margens do rio Matipó, em Raul Soares, na Zona da Mata, desmorona. O imóvel era o lar da família do auxiliar administrativo Thiago dos Santos Costa Rocha, de 31 anos, que saiu do local dez minutos antes da estrutura ruir.



Assista:

Duas famílias moravam no imóvel de dois pavimentos, os sogros de Thiago no andar de baixo e ele, a esposa e o filho de cinco anos no segundo andar. "A enchente começou na sexta (24) e meus sogros e minha esposa e meu filho foram para a casa do meu cunhado, mas eu fiquei porque não acreditei que chegaria ao segundo piso", relatou. Na manhã de sábado, no entanto, Thiago acordou com a água já dentro de casa e acabou ilhado, tendo que ser resgatado pela Polícia Militar em um barco.

Na manhã de domingo, quando a casa desabou, a família havia voltado ao local para verificar a situação. A água já havia baixado e, no vídeo, é possível ver até onde ela chegou pela marcação na fachada. "Eu e meu cunhado entramos, olhamos algumas coisas e saímos, depois minha esposa entrou, pegou uma sacola com documentos e saiu, lá fora vimos o tamanho da rachadura na parede e os estalos começaram, dez minutos depois a casa caiu", detalhou.

Segundo ele, a força da água também destruiu uma ponte que ficava ao lado do imóvel. Thiago acredita que os escombros da estrutura fizeram aumentar a pressão da água, o que pode ter sido responsável pelos danos à estrutura de sua casa. Outra casa, segundo ele, também foi derrubada pela cheia. Os sogros moravam no local há mais de quarenta anos e ele e a esposa haviam se mudado para o andar de cima há cinco. Segundo ele, a enchente nunca havia chegado tão alto.

Perdas

As duas famílias perderam tudo no desmoronamento. "Foram duas geladeiras, duas televisões, duas máquinas de lavar, roupas, documentos, brinquedos do meu filho, eram coisas simples, mas era o que a gente tinha e nos atendia muito bem", lamentou.

Thiago e a família continuam na casa do cunhado. O auxiliar administrativo não soube precisar valor do prejuízo, mas vai sair nesta segunda-feira (27) em busca de um lugar para morar e tomar as providências necessárias. Ele ainda criou uma vaquinha online para arrecadar fundos e recuperar o que foi perdido na chuva. Clique aqui para ajudar a família de Thiago.

A cidade de Raul Soares é uma das 47 incluídas no decreto estadual de Emergência em razão das consequências das chuvas que assolam o Estado desde o meio da última semana.