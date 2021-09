Os católicos celebram, nesta quarta-feira (15), o Dia de Nossa Senhora das Dores. A santa é venerada desde o século XIII e a sua popularidade chegou ao ponto dela ser considerada padroeira de várias cidades dentro e fora do Brasil, com títulos diferentes.

No Brasil, a santa é padroeira de Minas Gerais, com a denominação de Nossa Senhora da Piedade. A data lembra as sete dores de Maria, cujo ápice se deu no momento da crucificação de Jesus.

Confira programação em homenagem à padroeira na Grande BH:

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Belo Horizonte

Seguindo todas as medidas de prevenção contra a Covid-19, o Padre Aureo Nogueira celebra missa em homenagem à padroeira na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Os fiéis podem assistir a celebração sem agendamento prévio. A missa também será transmitida pelo Youtube.

Programação:

18h – Apresentação da anda do Corpo de Bombeiros

19hs – Solene Celebração Eucarística - Presidida pelo Pe. Aureo Nogueira

Outras informações na Secretaria Paroquial - (31) 3222-6972.

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Contagem

A paróquia localizada na rua Antônio de Pádua Pinto, 355, bairro Santa Helena, em Contagem, celebrará o dia em homenagem à santa com missa às 19h30. Para participar, basta agendar pelo Whatsapp (31) 99803-2146. A celebração também será transmitida pelo Youtube.

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Caeté

O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade terá programação especial. Às 15h, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra Missa Solene na menor basílica do mundo – a Ermida da Padroeira de Minas Gerais, com transmissão pela TV Horizonte e Rádio América. A celebração será transmitida também pelas TVs Canção Nova e Pai Eterno para todo o Brasil.

Programação:

15h – Missa celebrada por dom Walmor, com apresentação do hino dedicado ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte

18h – Oração do Terço na Ermida da Padroeira de Minas Gerais

20h – Apresentação Cultural na Ermida da Padroeira de Minas Gerais

