Tradicionalmente custeada pela Cemig, a decoração de Natal da Praça da Liberdade em 2019, que inclui a iluminação, será majoritariamente financiada com fundos arrecadados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH). A informação é do presidente da entidade Marcelo de Souza e Silva, que declarou, nesta quarta-feira (27), que a entidade arcará com 65% dos R$ 500 mil necessários para o trabalho, enquanto a Cemig vai arcar com 35%.

"Foi uma decisão de última hora. Nos reunimos no dia 14 deste mês e foi trazida essa questão da falta de recursos da Cemig para pagar a decoração, foi aí que a CDL-BH assumiu o compromisso de levantar o dinheiro", contou Silva. Segundo ele, faltam cerca de R$ 100 mil para chegar à meta, mas o presidente garantiu que, se o montante não for arrecadado junto a empresas e entidades, a CDL- BH assumirá a dívida.

Anteriormente, a empresa de energia havia confirmado a data de 9 de dezembro como dia da inauguração das luzes, porém, não mencionou nenhum problema para arcar com os custos.

Iluminação de Natal - Belo Horizonte 2018

Agora, de acordo com Silva, não há mais uma data precisa para a inauguração das luzes, mas a previsão é de que aconteça entre 9 e 12 de dezembro.

Procurada, a Cemig ainda não se pronunciou sobre o anúncio.



Bom para os negócios



Marcelo Souza e Silva destacou a importância da decoração de Natal para as vendas do comércio em BH. Em coletiva para apresentar expectativas de faturamento do comércio varejista no período de festas, ele afirmou que o clima natalino é uma oportunidade de crescimento para qualquer comerciante. "Distribuímos kits de decoração de Natal gratuitamente entre nossos associados porque, para o cliente, é importante fazer suas compras em um ambiente que transmita o clima da festa", afirmou.

As expectativas para este ano são positivas tanto para consumidores quanto para empresários. O tíquete médio esperado, ou seja, o valor investido em uma única compra, é de R$ 102, um aumento 16,2% em relação ao ano passado.

Confira a galeria com as fotos das últimas dez Praças da Liberdade iluminadas: