Solidariedade e alegria alimentam a ceia de Natal no principal restaurante popular de Belo Horizonte, no Centro da cidade. Milhares de pessoas se reúnem para celebrar o feriado no local e aproveitar uma boa comida até as 14 horas.

O cardápio conta com arroz, feijão, farofa natalina, lombo ao molho de laranja, maionese, fruta e suco. Com 2,5 toneladas de comida arrecadada, a prefeitura planeja servir cerca de 4 mil refeições gratuitas. Nos dias regulares, o almoço custa R$ 3.

Cliente fiel do restaurante popular, a faxineira Marlene Miranda de Almeida, de 62 anos, faz questão de ir ao almoço de Natal pelo clima de comunhão. “Já como aqui todos os dias, mas hoje é especial, tem muito amor entre as pessoas. Moro na rua e já ganhei até presente! É um esforço de caridade”, comenta.

Quem se voluntaria para trabalhar na festa também garante sair renovado da ceia. “É uma energia muito positiva que nós doamos. Viemos para alegrar as pessoas e somos alegrados por elas, na verdade. Estou muito grata pelos sorrisos que conseguimos despertar”, diz a jornalista Ludimila Guimarães, de 29 anos, que fotografa o almoço vestida de palhaço para brincar com o público.