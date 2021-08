A Cemig colocou à venda, por meio de edital de Pregão Eletrônico, 63 lotes de imóveis localizados em diversas regiões do Estado. As propostas podem ser enviadas até as 9h59 de 3 de setembro, data da sessão, que começará às 10h. O pregão será feito pela plataforma do Portal de Compras da Cemig.

Podem participar da licitação pessoas físicas e jurídicas. Os interessados deverão estar cadastrados junto à Cemig até três dias antes da data da realização do pregão eletrônico. A licitação será processada pelo tipo de maior oferta de preço. As propostas apresentadas até a data e horário informados serão classificadas e selecionadas para a etapa de lances durante o pregão.

Os interessados no leilão de imóveis da Cemig deverão estar cadastrados junto à empresa até três dias antes da data da realização do pregão eletrônico

Os prédios e terrenos que serão oferecidos em licitação pública estão situados nos municípios de Planura, Oliveira, Montes Claros, Três Marias, Juvenília, Janaúba, Iguatama, Conceição do Rio Verde, Pará de Minas, Piau, São Gonçalo do Sapucaí, Divinópolis, Lagoa Santa, Juatuba, Uberlândia, São Francisco, Brazópolis, Rio Preto, Divino, Governador Valadares, Belo Horizonte, Itutinga, Itabira, Bom Jardim de Minas, Betim, Machado, Botumirim, Cristália, Minas Novas e Ituiutaba, todos no Estado de Minas Gerais.



A lista completa dos imóveis disponibilizados pode ser acessada no arquivo do edital.



Para mais informações sobre os imóveis e sobre o processo de venda, o interessado pode entrar em contato pelos telefones (31) 99885-9311 ou (31) 99787-7293 ou, ainda, pelo e-mail vendadeimoveis@cemig.com.br.



