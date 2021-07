O Centro de Atendimento e Inclusão Social (Cais) busca ampliar a ajuda às pessoas com deficiência, em sua maioria carentes. Prestes a emplacar 50 anos, o espaço em Contagem, na Grande BH, também atende moradores da capital e cidades vizinhas. A instituição promove o encaminhamentos para o mercado de trabalho.

Lá, são feitos cerca de 500 atendimentos por mês, acolhendo pessoas de todas as faixas etárias - seguindo todos os protolocolos sanitários de prevenção à Covid. Porém, dificuldades financeiras ameaçam a ampliação dos serviços.

São feitos cerca de 500 atendimentos por mês no Cais

Com a pandemia, o equilíbrio das contas e a ampliação das ações sofreram impacto significativo. Atualmente, a instituição procura novos parceiros.

Os trabalhos seguiram de forma remota até outubro do ano passado. O retorno gradual já chega a 30%, e a meta é ampliar esse acesso sobretudo para o público infantil.

Atendimentos

Em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), o Cais prioriza atenção clínica a pessoas com deficiência intelectual e autismo, bebês prematuros ou que sofreram algum tipo de intercorrência durante o parto. Atende também crianças com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho também é destaque entre as ações da Instituição. Até hoje cerca de 450 pessoas já foram contratadas por empresas parceiras.

A formação para atendimento a pessoas com deficiência também se destaca entre os programas desenvolvidos pelo Cais. De acordo com a superintendente Cristina Abranches, mais de 50 mil profissionais de todo o país já foram capacitados. "A cada professor que formamos, muda-se a vida de 30 alunos e, a cada emprego formalizado, a vida de mil funcionários. Lutamos por uma sociedade inclusiva e que provoque mudança”, frisa Cristina Abranches.

Ajuda

Para apoiar as causas do Cais, doações podem ser feitas por meio de apadrinhamento, on-line, incentivo fiscal, dedução do imposto de renda e pelo telefone (31) 97178-0935. Mais informações sobre formas de contribuição no site cais.org.br.

Leia mais:

Planejamento para retomada das aulas presenciais na UFMG será debatido nesta quarta-feira

Queda nos estoques do sangue O Negativo chega a 45% e Hemominas faz novo apelo por doadores