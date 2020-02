A chuva prevista para esta quinta-feira (6) começou a atingir Belo Horizonte no início da tarde. Segundo a Defesa Civil, a região Oeste foi a primeira a receber as precipitações mais fortes, seguida pelo Barreiro.

A previsão é de chuvas fortes em Belo Horizonte e Região Metropolitana nesta quinta-feira e o acumulado deve chegar aos 100 milímetros (mm). Segundo o coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiack, este volume é o estimado em 24 horas, ou seja, considerando quarta (5) e hoje.

O coordenador do Inmet explica que a previsão para a maior parte de Minas também é de chuvas, literalmente, de Norte a Sul. Já na noite dessa quarta alguns municípios chegaram a registrar grandes volumes como Machado, no Sul de Minas, onde o acumulado de chuvas foi de 58 mm, Chapada Gaúcha, no Norte do Estado, com 43 mm e Pirapora, na mesma região, com 34 mm. Em São João Del Rei, na região Central, o volume foi de 20 mm.

Segundo Lizandro, o tempo muito nublado mas com sol forte, como ocorre nesta manhã em BH, é propício para chuvas fortes. Há, no entanto, possibilidade que as águas percam a força no fim de semana e possibilitem uma trégua, podendo ocorrer somente pancadas isoladas no sábado (8).

Mas nesta quinta, todas as recomendações da Defesa Civil para o período chuvoso continuam valendo, inclusive, a atenção especial que deve ser dada aos sinais de deslizamentos.

Recomendações da Defesa Civil:

- Coloque calha no telhado da sua casa;

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;

- Não jogue lixo ou entulho na encosta

- Não despeje esgoto nos barrancos;

- Não faça queimadas.

Atenção durante a chuva:

- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva;

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos;

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

- Atenção especial em áreas de encostas e morros;

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvore.