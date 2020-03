Motoristas que transitam pelo Anel Rodoviário, altura do bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, devem ficar atentos a um buraco que se abriu na manhã desta segunda-feira (2) na pista marginal do sentido Vitória, altura do quilômetro 466. Segundo a Polícia Rodoviária Militar (PMrv), a abertura está bem próxima à lateral da pista e sinalizada com cones.

O tráfego está prejudicado, mas não houve bloqueio de pistas. Uma empresa deverá fazer os reparos na via nos próximos dias, mas o período chuvoso pode prejudicar a recuperação da via. Não há previsão para a conclusão dos trabalhos.

Segundo a PMrv, o buraco se abriu por causa das chuvas deste início de semana. O trânsito na região não está sofrendo alterações pois o impacto no tráfego é pequeno.

A PMrv monitora o local durante as chuvas para verificar se há alteração na estabilidade da pista ou se a abertura está mudando de tamanho. A orientação é que motoristas redobrem a atenção e diminuam a velocidade no trecho.

Leia Mais:

Prédio do Fórum do Trabalho é interditado por risco de desabamento em Patos de Minas

BH tem dia mais frio do ano e previsão é de mais tempo gelado e chuva

Usuários de ônibus de BH deixam de fazer 85 milhões de viagens, e tarifa tende a subir