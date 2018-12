Chuvas com granizo e ventos fortes foram registradas na maior parte de Belo Horizonte, durante a tarde do sábado (22). Houve riscos de alagamentos, alertados pela Defesa Civil, porém nenhuma vítima foi registrada. Não choveu apenas nas regiões Norte e Venda Nova.

Por volta das 15h45, a Defesa Civil advertiu sobre a intensificação das chuvas na maior parte das regionais. Os locais mais atingidos, à princípio, foram o hipercentro, parte da região Centro-Sul, especialmente no bairro pólo da moda, Barro Preto.

Chuvas com ventos fortes também ocorreram nos bairros Betânia, Nova Suíça, Nova Granada e Grajaú, na Região Oeste, uma das que sofreu maiores impactos. Houve ainda risco de transbordamento do Córrego Ferrugem, nos limites de Contagem, impedindo a passagem pelas avenidas Palestina, do Canal, Sideral e Tereza Cristina. E também do Ribeirão Arrudas, tornando o tráfego perigoso pela Tereza Cristina, desde o cruzamento com a avenida Castelo Branco, até o Anel Rodoviário.

Com "curtíssima duração", segundo a Defesa Civil de BH, também foi observado granizo no Barreiro, na divisa com Contagem. Porém a chuva permaneceu por algumas horas na regional de mesmo nome, trazendo perigo de inundações dos córregos do Jatobá, do Túnel, Olaria, Mineirão, da Avenida Camélias e da Avenida Jardins.

Na região Nordeste também foi observado granizo e foram emitidos alertas sobre possíveis enchentes nos córregos Gorduras, Cachoeirinha, Renascença e das avenidas Sanitária e Cristiano Machado, bem como do Ribeirão da Onça. Na Noroeste, idem com o Cachoeirinha

Veja o vídeo da chuva no bairro Nova Suíça: