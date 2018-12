Chuvas com granizo e ventos fortes derrubaram árvores e parte de um muro em BH e cidades da Região Metropolitana no período entre as 15h30 e 17h deste sábado (22). A Defesa Civil emitiu alertas sobre riscos de alagamentos de vias e córregos na capital. De acordo com o órgão municipal, o temporal atingiu praticamente todas as regionais - com exceção da Norte e Venda Nova. Na avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Cidade Nova, uma família ficou ilhada e foi resgatada pela Polícia Militar.

Por volta das 15h45, a Defesa Civil advertiu sobre a intensificação das chuvas na maior parte das regionais. Os locais mais atingidos, à princípio, foram o hipercentro, parte da região Centro-Sul, especialmente no bairro pólo da moda, Barro Preto.

Chuvas com ventos fortes também ocorreram nos bairros Betânia, Nova Suíça, Nova Granada e Grajaú, na Região Oeste, uma das que sofreu maiores impactos. Houve ainda risco de transbordamento do Córrego Ferrugem, nos limites de Contagem, impedindo a passagem pelas avenidas Palestina, do Canal, Sideral e Tereza Cristina. E também do Ribeirão Arrudas, tornando o tráfego perigoso pela Tereza Cristina, desde o cruzamento com a avenida Castelo Branco, até o Anel Rodoviário.

Com "curtíssima duração", segundo a Defesa Civil de BH, também foi observado granizo no Barreiro, na divisa com Contagem. Porém a chuva permaneceu por algumas horas na regional de mesmo nome, trazendo perigo de inundações dos córregos do Jatobá, do Túnel, Olaria, Mineirão, da Avenida Camélias e da Avenida Jardins.

Na região Nordeste também foi observado granizo e foram emitidos alertas sobre possíveis enchentes nos córregos Gorduras, Cachoeirinha, Renascença e das avenidas Sanitária e Cristiano Machado, bem como do Ribeirão da Onça. Na Noroeste, idem com o Cachoeirinha

Veja o vídeo da chuva no bairro Nova Suíça:





Resgate

A família resgatada por policiais militares era composta por três mulheres e uma criança e encontrava-se ilhada na avenida Cristiano Machado. A sargento à frente da operação utilizou amarrações aprendidas em treinamento especializado. Os militares, presos à corda, puderam entrar na água sem que fossem arrastados pela correnteza e, assim, retiraram as vítimas do local rapidamente. A ocorrência foi encerrada no Batalhão da Polícia de Choque, localizado na avenida Amazonas, em BH.

Parte de muro cai

Na avenida Antônio Carlos, altura do número 786, no bairro Lagoinha, na região Noroeste da capital, parte do muro cedeu com a chuva. Por sorte, ninguém se feriu com o incidente. De acordo com a Defesa Civil municipal, parte da pista precisou ser isolada e interditada no local. Veja fotos:

Bombeiros registram quedas de árvores

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 18 chamados sobre árvores derrubadas pelo temporal deste sábado na Região Metropolitana de BH foram feitos entre 15h30 e 17h. Em um dos casos, a rua Leblon, na altura do número 36, no bairro Durval de Barros, em Ibirité, ficou totalmente obstruída após a queda de uma árvore.

Segundo a corporação, as ocorrências serão atendidas conforme a prioridade de cada uma.