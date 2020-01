O temporal que atingiu Belo Horizonte na última sexta-feira (3) causou transtornos, também, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, no bairro Serra Verde, Norte da capital. Equipes trabalham até a manhã deste domingo (4) para retirar a água e limpar a sujeira que ficou.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a água veio da MG-010 e chegou ao subsolo do edifício Minas, seguindo de lá para o subsolo do Centro de Convivência e do prédio Gerais.

A pasta ainda informou que não foram registrados danos em equipamentos ou na estrutura dos edifícios. Os subsolos do Centro de Convivência e do Gerais já foram liberados. A liberação do espaço atingido no prédio Minas está prevista ainda para este domingo, após trabalhos da turma da limpeza..

Recorrência

Esta é a segunda vez que a Cidade Administrativa sofre as consequências de chuvas fortes neste período chuvoso. A primeira ocorreu no fim de outubro e atingiu o subsolo do prédio Minas.