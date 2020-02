Com mais um forte temporal em Belo Horizonte e, com isso, o transbordamento iminente de córregos pela cidade nesta quinta-feira (6), a Defesa Civil e a BHTrans bloquearam diversas vias da capital. Confira os locais de interdição:

Avenida Teresa Cristina - nas regiões do Barreiro e Oeste, risco alto de transbordamento do Córrego Ferrugem e do Ribeirão Arrudas;

Avenida Vilarinho - Em Venda Nova, por risco alto de transbordamento do Córrego Vilarinho;

Avenida do Canal e avenida Senador Levindo Coelho - Barreiro, risco alto de transbordamento do Córrego Jatobá;

Avenida Francisco Sá com avenida Amazonas, no Prado, por risco de alagamento;

Rua Joaquim Murtinho com avenida Prudente de Morais, nos bairros Santo Antônio e Cidade Jardim, por risco de alagamento;

Rua Alvarenga Peixoto com Avenida do Contorno, no Barro Preto, por risco de forte enxurrada; e

Rua Tompson Flores com avenida do Contorno, no Gutierrez, por risco de forte enxurrada

Avenida Mário Werneck, próximo à avenida Barão Homem de Melo, no Estoril, por deslizamento em parte do talude na lateral da via

Riscos de Inundação

A Defesa Civil alerta para o risco de inundação nos seguintes locais devido ao transbordamento de cursos d'água:

Venda Nova

Vilarinho

Brejo do Quaresma

Bezerra

Lagoinha

das Av. Abolição, C e Joaquim Pereira (ou av. Liege)

Floresta

Lagoa do Mota

Jaqueline

Oeste

Córrego Ferrugem (limite de Contagem)

Ribeirão Arrudas

Barreiro

Jatobá

do Túnel

Olaria

Mineirão

da Avenida das Camélias

da Avenida dos Jardins

Queda de árvore

No bairro Santa Branca, na região da Pampulha, uma árvore caiu na avenida Pedro I, próximo à rua Montese, no sentido bairro/centro. Por causa disso, a estação Montese do Move está fechada no sentido centro e os ônibus estão precisando desviar pela pista comum. No sentido bairro, não há problemas.

A orientação da BHTrans é que os usuários que desejam pegar o ônibus no sentido centro entrem na estação Montese, peguem qualquer veículo sentido Vilarinho, desçam na estação Monte Castelo, que é a próxima, e peguem o ônibus desejado normalmente no sentido centro.