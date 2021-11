Belo Horizonte registrou em 11 dias mais de 60% do volume de chuva esperado para novembro em sete das nove regiões da capital. O cenário e a previsão de mais água nos próximos dias deixam a capital sob alerta de risco geológico pelo menos até domingo, sobretudo em áreas já ameaçadas por deslizamentos de terra e onde há estruturas que podem ceder devido ao encharcamento do solo.



De acordo com a Urbel, mais de 1.500 moradias estão em áreas de risco geológico na cidade. O levantamento, atualizado pela última vez em 2019, mostra que estão concentradas em vilas e favelas, onde vivem mais de 370 mil pessoas.



A observação constante da estrutura das construções durante o período chuvoso, de outubro a março, é uma das medidas de prevenção de acidentes.



“Ao perceber alterações como trincas, infiltrações e rachaduras, as pessoas precisam evitar permanecer no local. O risco geológico tem como característica uma evolução abrupta e é difícil perceber o momento em que o acidente vai acontecer”, diz o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Waldir Figueiredo Vieira.



O subsecretário adverte que o risco de desabamentos não é observado exclusivamente em construções feitas de forma irregular.

“Todas as estruturas precisam passar por manutenções periódicas. Muitas vezes o acidente ocorre por obstrução do sistema de drenagem. Do começo do período chuvoso até agora (do início de outubro a 11 de novembro) já registramos 21 desabamentos de muro”, afirma.



O morador que perceber alterações indicativas de risco de desabamento ou dano à estrutura do imóvel deve pedir uma vistoria no local. De segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, o agendamento é feito pelo telefone 3277 6409. Em outros períodos, a vistoria é solicitada à Defesa Civil pelo número 199.



Em casos de risco de acidente iminente, a família é removida da moradia de forma preventiva pela prefeitura. De acordo com o Programa Estrutural em Área de Risco (Pear), até 10 de outubro 161 famílias já tiveram de abandonar temporariamente o local onde vivem neste ano.



Temporais



As regiões de BH mais atingidas pelas chuvas em novembro foram Barreiro e Leste, tendo registrado 72% e 71% do volume esperado para o mês, respectivamente. Apenas na zona Norte o acumulado de chuvas não superou a metade da expectativa para novembro, marcando 48%.



No Barreiro, já choveu 72% do esperado para o mês; na região Leste, 71%; zona Norte e

Venda Nova tiveram os menores registros



A previsão para os próximos dias é de que a chuva não dê trégua em BH. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira terá pancadas de chuva pela manhã e chuvisco durante a tarde. Para o fim de semana prolongado é esperado céu nublado com chuvas isoladas ao longo do dia.



Leia mais:

Ônibus tomba no Anel Rodoviário em BH nesta quinta; ninguém ficou ferido

Moradores de BH com 64 anos serão imunizados com a dose de reforço contra a Covid nesta sexta-feira