A região Nordeste de Belo Horizonte já registrou mais chuvas do que o esperado para o mês de dezembro. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, já choveu 365,4 milímetros na região, 102% da média histórica, que é de 358,9 mm.

Nas demais regiões, falta pouco para que a marca seja atingida. O acumulado de dezembro na região Leste, por exemplo, já é de 96% da média histórica, com 345,4 mm. Em seguida vem a Oeste, com 340,4 mm. A que menos registrou precipitações neste mês foi a Centro-Sul, com 297,4 mm.

Confira o acumulado por regional:

Barreiro - 310,0 (86%)

Centro Sul - 297,4 (83%)

Leste - 345,4 (96%)

Nordeste - 365,4 (102%)

Noroeste - 306,8 (85%)

Norte - 304,0 (85%)

Oeste - 340,4 (95%)

Pampulha - 335,4 (93%)

Venda Nova - 313,2 (87%)

Ocorrências

A Nordeste também é a campeã de ocorrências relacionadas à chuva, de acordo com o balanço da Defesa Civil. Somente neste sábado (29), a regional teve 33 dos 42 atendimentos realizados pelo órgão.

Entre eles, o mais incidente foi o de deslizamento de encostas, com 21 ocorrências, 18 na Nordeste. Um deles terminou com uma mulher de 57 anos morta após ser soterrada, no bairro Conjunto Paulo VI. Ela é a quinta pessoa a morrer em decorrência das chuvas. Em todo o mês, a Defesa Civil já soma 2.137 atendimentos.

