A Prefeitura de Belo Horizonte fechou o Jardim Botânico, o Zoológico e o Aquário do rio São Francisco por causa das chuvas na cidade. Os três equipamentos, que ficam na região da Pampulha, em Belo Horizonte, estão passando por manutenções preventivas, segundo a PBH.

A previsão é que as visitação seja retomada normalmente durante a semana, informou a Fundação de Parques. Para evitar problemas nos equipamentos ou que os animais sofram com intercorrências, alguns serão deixados fora da área de visitação, em ambientes protegidos.

Já o Santuário do Caraça, em Catas Altas, na região Central de Minas, que estava fechado para visitações devido a interdição de uma estrada que ficou inundada pelas cheias do rio Taboões, foi reaberto neste domingo (26). Na tarde de sábado, o nível das águas do rio diminuiu e o trânsito de carros e pessoas voltou a acontecer normalmente.

A assessoria de imprensa do Santuário informou que a gerência local está monitorando a situação do rio Taboões e, caso ocorra alguma mudança no cenário, um novo comunicado será emitido.

