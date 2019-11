Dez meses depois de iniciadas as obras, a praça Louis Braille, conhecida como Praça da Saudade, no bairro de mesmo nome, região Leste de Belo Horizonte, foi reinaugurada neste sábado (30). O equipamento, que conta com três quadras poliesportivas, vestiário, espaços de dança e convivência, está sendo finalizado com uma roupagem nova, preparada por grafiteiros da capital.

Durante todo o dia, 50 artistas estão transformando os muros, antes brancos, em telas com artes que remetem não só ao esporte e às comunidades da região Leste, mas também ao histórico pesssoal de cada um deles. Além das pinturas, uma vasta programação esportiva, com campeonatos e apresentações da comunidade, está sendo realizada para celebrar a reabertura.

A reforma da praça foi feita pela prefeitura, contando com recursos também do Movimento Gentileza, que conseguiu verbas via patrocínio de empresas privadas. No total, são R$ 730 mil investidos no equipamento, o maior espaço esportivo da região Leste da cidade, usado por cerca de 250 alunos em escolinhas de variados esportes.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Elberto Furtado Júnior, disse que, por meio das parcerias com o organizações sociais e institutos, programas permanentes vão acontecer no espaço. "É um espaço convidativo, arborizado, repleto de atividades esportivas. Aqui, além de aulas de futsal, basquete, handebol, judô, ginástica, para crianças e adolescentes, acontecem atividades para pessoas com deficiência e idosos", disse.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), visitou a obra e comentou ter cumprido uma promessa de campanha. "Eu vim aqui na campanha e isso aqui era uma mistura de morador de rua, fazendo sexo, e traficante de drogas, misturado com crianças que vinham usar o espaço. Não tinha policiamento, não tinha nada. E eu na campanha falei que ia arrumar isto daqui. Está arrumado, está pronto. Isso aqui eu vim, eu sei, era um lixo, não tinha nada", afirmou.

Veja na galeria de fotos abaixo como ficou a nova praça da Saudade.

