Duas pessoas morreram e três ficaram feriadas na tarde dessa quinta-feira (9) após um ônibus colidir com um caminhão carregado de gelo na BR-267 em Campestre, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h30. O condutor do caminhão que seguia sentido Campestre perdeu o controle do veículo e tombou, batendo contra o ônibus que seguia de Belo Horizonte para Poços de Caldas.

Ainda segundo a corporação, o caminhão caiu em um talude de aproximadamente sete metros de altura. Os dois ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As vítimas eram de uma empresa fabricante de gelo de Poços de Caldas.

Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o pronto socorro pela ambulância da prefeitura de Campestre.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local controlando o trânsito e a perícia foi realizada pela Polícia Civil.

Confira a galeria com imagens do local do acidente:

