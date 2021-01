Uma colisão entre duas carretas fecha uma das pistas da rodovia Fernão Dias, na altura do KM 529, na altura da cidade de Rio Manso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas carretas que estavam carregadas de polietileno e minério bateram e logo na sequência houve um princípio de incêndio em um dos veículos envolvidos.

Os bombeiros confirmaram duas vítimas com ferimentods leves. O socorro da Auto Pista Fernão Dias foi acionado e pediu auxílio do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.