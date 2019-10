A partir deste sábado (2), o Espaço de Conhecimento da UFMG terá o horário para observação noturna do céu alterado. O motivo é a aproximação da próxima estação, o verão, que faz com que o anoitecer aconteça mais tarde. Desta forma, o melhor horário para observar o céu durante a noite passa a ser 19h30.

Mas para garantir uma vaga na observação, é preciso chegar cedo: às 17:30. Por causa da alta procura pelo serviço, serão distruibuídas 85 senhas para observação noturna entre 19h30 e 21h. Os visitantes serão divididos em grupos para observarem o céu pelo Terraço Astronômico, que fica no 5º andar do Espaço do Conhecimento UFMG e conta com dois telescópios e teto retrátil. Ali, também ocorre a observação do sol aos domingos, sempre às 11h.

Todas as visitas são guiadas e orientadas pelo núcleo de astronomia do Espaço, que conta com especialistas em física e astrofísica.

A previsão para que a atividade seja retomada em seu horário habitual, de 19h, é entre o fim de março e o início de abril de 2020.

SERVIÇO:

ONDE: Espaço do Conhecimento UFMG – Praça da Liberdade, 700 – Funcionários

QUANDO: sábados às 19h30

QUANTO: entrada gratuita com apresentação de senha adquirida na entrada

CLASSIFICAÇÃO: a partir de 4 anos