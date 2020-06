“Vamos proteger a população de BH”. Esse foi o argumento usado pelo prefeito Alexandre Kalil para explicar o motivo de não liberar uma nova etapa de flexibilização na capital. Há 85 dias, lojas de roupas, bares, restaurantes e clubes estão fechados. Nesta sexta-feira (12), a prefeitura vetou a terceira fase de reabertura e informou que os setores impedidos de funcionar seguem sem previsão de retomada.

Ao fazer o anúncio, Kalil destacou que o Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid tem utilizado critérios técnicos para liberar ou vetar o funcionamento dos setores comerciais. “A cidade de Belo Horizonte se preparou e abriu de uma forma tão regrada que não precisou voltar atrás”, disse.

Betim, que fica na região metropolitana, foi um dos primeiros municípios a liberar todo o comércio, mas nesta semana teve que recuar e ordenar o fechamento de todos os setores não essenciais.

Aulas

Kalil comentou a situação dos estudantes da rede municipal, que estão sem aulas desde março, e descartou a reabertura das escolas para breve. Segundo o prefeito, a questão do ensino vai além das salas de aula. “Não é um problema simples de colocar os alunos na escola, é um problema grave de trânsito. Temos que olhar o lado das escolas por um lado mais urbano”, argumentou.

Conforme Kalil, além de aumentar drasticamente o tráfego na cidade, as escolas também geram aglomeração.

Quarentena

O distanciamento social em BH foi recomendado no dia 18 de março e, dois dias depois, a prefeitura determinou o fechamento de todos os serviços considerados não essenciais.

As lojas da capital permaneceram fechadas por 66 dias, quando no dia 25 de maio a metrópole deu início à primeira fase da flexibilização gradual do comércio. Salões de beleza, lojas de cosméticos, brinquedos, veículos automotores e até shoppings populares puderam reabrir as portas.

Duas semanas depois, foi a vez de lojas de calçados, armas, acessórios e artesanatos receberem o aval do executivo para retomar o funcionamento. Com a segunda fase da flexibilização, 92% dos empregos da cidade ficaram ativos e 824 mil pessoas puderam circular pelo município.

Mesmo liberando grande parte do comércio, a prefeitura destacou que o isolamento social permanece no município. Os moradores só devem sair para o essencial, mas o que se viu na cidade nos últimos dias, especialmente na região central, foram ruas cheias, ônibus com aglomeração e pessoas desrespeitando o distanciamento social.

