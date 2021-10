A semana começou com muita chuva em em Belo Horizonte. E já está sendo marcada por trânsito complicado e ao menos dois acidentes nesta segunda-feira (11).

Na primeira ocorrência, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma pick-up bateu em uma árvore no canteiro central da avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Caiçara, na Região Noroeste de BH.

Acidente foi no sentido Pampulha. Motorista não se feriu.

Não houve feridos, mas o trânsito ficou complicado na região. Por volta das 7h, a Polícia Militar estava no local controlando o tráfego, já que o acidente ocupava uma faixa no sentido centro/bairro.

A batida aconteceu em frente ao Cemitério da Paz. Até o fechamento dessa matéria, o veículo ainda permanecia na calçada, aguardando a chegada de reboque particular, mas já não causava transtorno na via.

Em outro caso, também na avenida Presidente Carlos Luz, no mesmo bairro, um homem teve lesões no rosto após bater em um poste de iluminação.

Segundo os bombeiros, o condutor seguia no sentido Betânia quando colidiu e derrubou o poste de iluminação, pouco depois do viaduto que corta o Anel Rodoviário.

Carro bate em poste no bairro Betânia, em BH

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi chamada para fazer os reparos. A via foi liberada às 8h30.

