Motoristas que compraram carros movidos a Gás Natural Veicular (GNV) em 2020 estão isentos de pagar o IPVA este ano. Isso porque o governador Romeu Zema (Novo) editou um decreto no qual veículos com este perfil com placa de Minas ficam liberados do imposto.

Porém, o direito só vale no ano em que o carro foi comprado. Ou seja, a partir do ano que vem, quem comprou o carro neste ano precisa pagar o IPVA normalmente. A medida visa incentivar o uso do GNV, que é menos nocivo ao meio ambiente.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), quem quiser a isenção este ano precisa do Certificado de Segurança Veicular e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. A isenção deve ser solicitada pelo site da secretaria.

O documento também pode ser emitido nas unidades da SEF ou em Unidades de Atendimento Imediato (UAI), em todo o Estado.

