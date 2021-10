Estão abertas, até a próxima quinta-feira (21), as inscrições para o concurso público anual realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e Fundação João Pinheiro (FJP) para 40 vagas da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

A remuneração bruta inicial pode chegar a R$ 5.451,65, considerando o vencimento básico acrescido de 100% da gratificação. As inscrições, no valor de R$ 60, podem ser feitas no site do Instituto Consulplan.

O edital para consulta e download está disponível aqui.

Etapas

A primeira etapa do concurso público, de caráter eliminatório e classificatório, consiste no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, que será realizado em 21 e 28 de novembro. Será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, 350 pontos em cada uma das provas objetivas do certame e 500 pontos na redação.

A segunda etapa refere-se à habilitação dos classificados na primeira fase e é de caráter eliminatório. Será convocado para a habilitação quem for classificado e aprovado até o dobro do limite das 40 vagas ofertadas, respeitada a reserva de 10% delas para pessoas com deficiência, 20% aos autodeclarados negros, 3% aos autodeclarados indígenas e 17% aos que cursaram o ensino médio integralmente na rede pública e têm renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo.

A terceira fase, de caráter eliminatório, demanda a frequência e a conclusão no curso de graduação em Administração Pública, da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, no prazo e nas condições de aproveitamento determinadas pela legislação e regulamentos referentes.

Inscrições

Os candidatos deverão realizar a inscrição até as 23h59 de quinta-feira, considerando o horário oficial de Brasília. O Documento de Arrecadação Estadual (DAE) poderá ser pago até 22 de outubro.

Curso

O curso de graduação em Administração Pública (Csap) tem duração de quatro anos, com carga horária total de 3.265 horas/aula, ministradas em período integral no campus Pampulha da FJP (Alameda das Acácias, 70 – São Luiz, Belo Horizonte/MG).

Os selecionados ingressarão no primeiro semestre de 2022 e poderão contar com bolsa de estudos mensal correspondente a um salário mínimo, nos termos da legislação vigente à época da matrícula, para os alunos que não sejam servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Os estudantes ficarão impedidos de ocupar duas vagas, simultaneamente, em instituições públicas de ensino superior.

Servidores públicos estaduais da administração direta, autárquica ou fundacional do Executivo estadual, caso aprovados no concurso, têm o benefício da dispensa de ponto durante o período letivo.

Carreira

Após formados, os egressos do Csap recebem o título de Administradores Públicos e são nomeados para ingressar na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), nível I, grau A, do quadro de pessoal da Seplag/MG, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, pelo regime estatutário.

Esses profissionais terão exercício em algum dos órgãos ou entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Estado e estarão aptos a trabalhar nas áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentaria, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

Mais informações podem ser obtidas no e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br ou pelo telefone 0800 283 4628.

Leia mais:

Espaços de estudo presencial e setor de Obras Raras da Biblioteca Central da UFMG são reabertos

Resultado do cadastramento escolar para Ensino Fundamental e EJA em BH é publicado; confira