Fechadas há 80 dias, lojas de calçados, acessórios, armas e artesanatos reabriram as portas em Belo Horizonte, após autorização da prefeitura. Mais onze segmentos retomaram as atividades nesta segunda-feira (8), segunda etapa da reabertura. O movimento no hipercentro da capital foi intenso para uma segunda-feira em comparação até com outros dias antes da pandemia, garantiram os comerciantes. E um vaivem de máscaras tomou as ruas e lojas da capital.

E a vida vai voltando ao normal em Belo Horizonte. Ou pelo menos o trânsito...

