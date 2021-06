As prefeituras de Contagem e Betim, na Grande BH, divulgaram a ampliação da vacinação contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (28). Em Contagem, os moradores de 48 e 47 anos vão ser imunizados até terça. A prefeitura também informou que os moradores em situação de rua vão receber as vacinas a partir de amanhã. Já em Betim, será a vez dos que têm entre 52 e 54 anos serem imunizados.

Em Contagem, de acordo com a secretaria de Saúde, o recebimento de uma nova remessa de doses de imunizantes contra a Covid-19, na última sexta (25), garantiu a ampliação da vacinação.

A carga recebida também vai possibilitar a vacinação de moradores em situação de rua, já partir desta segunda. Para tal público, a secretaria de Saúde vai disponibilizar o imunizante da Janssen – que requer a aplicação de apenas uma dose para garantir a proteção contra o novo coronavírus. Segundo a prefeitura, aproximadamente 700 pessoas que vivem nas ruas do município devem ser vacinados pelas equipes dos chamados Consultórios de Rua, da Secretaria Municipal de Saúde.

Os postos de vacinação funcionam nas unidades de saúde e em dois shoppings. As unidades de saúde estão abertas para a vacinação entre 8h e 15h. Já nos shoppings – Big Shopping e Contagem – os agentes de saúde estarão trabalhando entre 12 e 20 horas.

Betim

Já em Betim, haverá vacinação dos moradores entre 52 e 54 anos. De acordo com a prefeitura, a estimativa é que 11 mil moradores estejam nessa faixa etária e recebam a imunização. Na segunda, serão imunizados as pessoas com 54 anos; na terça-feira (29), as com 53 anos; e, na quarta-feira (30), as pessoas com 52 anos.

A aplicação da vacina vai ocorrer nas Unidas Básicas de Saúde (UBS) entre 8h e 17h. Para serem vacinados, os moradores devem apresentar documento de identidade com foto, Cartão SUS, o cartão de vacinação e um comprovante de endereço.