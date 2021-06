A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) vai promover um leilão virtual de 40 veículos. A abertura para registro de lance está prevista para quarta-feira (30), com encerramento no dia 6 de julho.

Conforme o edital, a abertura de registro começa às 8h desta quarta-feira (30) com encerramento às 13h do dia 6. O leilão será realizado no site da Copasa.

A Copasa ainda informa que os veículos relacionados no edital serão alienados no estado de conservação e condições em que se encontram. Por conta disso, não caberá qualquer reclamação quanto às qualidades intrínsecas ou extrínsecas, pois é pressuposto que os bens tenham sido previamente examinados pelo licitante.

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, bem como qualquer instituição ou associação. As pessoas jurídicas deverão estar representadas por responsável ou por preposto constituído por documento hábil.

Visitação

A visitação aos veículos pode ser feita nos dias 1, 2 e 5 de julho, das 8h30 às 11h30 e das 13 às 16 horas, no Pátio da Copasa – Mutuca – BR-040, Km 550, Bairro Jardim Canadá, saída para o Rio de Janeiro, entre a entrada de Macacos e o Posto Chefão.

Pagamento

O bem arrematado deve ser pago em até 48 horas após a data de realização da alienação, exclusivamente, por meio de boleto bancário, que ficará disponível no site da Copasa. Segundo a Comissão Especial de Alienação da Copasa, o texto integral do edital e demais informações do leilão estão disponíveis aqui. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail comissaodealienacao@copasa.com.br ou pelo telefone (31) 3250.1335.

Confira algumas fotos dos veículos:

