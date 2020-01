Os corpos de uma mulher e um bebê de seis meses foram os primeiros a serem encontrados soterrados em Ibirité nesta sexta-feira (24). Os dois, mãe e filho, estavam em casa com outra criança, um menino de seis anos, e a madrinha quando um barranco deslizou e levou o imóvel a baixo. A mãe estava com o bebê no colo e foi encontrada assim. O Corpo de Bombeiros continua as buscas pelas duas pessoas ainda desaparecidas nos escombros.

O deslizamento do barranco atingiu três casas no bairro Vila Ideal e, inicialmente, a informação era de que não havia vítimas. No entanto, o homem que morava em um dos imóveis foi até o local e afirmou que a esposa, duas crianças - de 6 meses e 6 anos -, e a madrinha delas estariam na casa. Ainda não há identificação das vítimas já localizadas, nem mais informações sobre as outras cinco vítimas.

Um vídeo enviado por uma pessoa que estava no local mostra o momento em que a encosta cede e atinge os imóveis. O Corpo de Bombeiros está no local com 17 militares e nove viaturas e prevê que as buscas sigam até a noite.

Outros soterrados

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil apontam que outras três pessoas estão desaparecidas. A Polícia Civil ainda investiga o que causou o desaparecimento, se foi em enchente ou soterramento.

Segundo a prefeitura de Ibirité, desde a manhã desta sexta-feira já registrou 130 notificações relacionadas às chuvas. Os desabrigados serão encaminhados para a Escola Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia (CAIC), onde foi montada uma estrutura para recebê-los.