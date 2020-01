Uma mulher de 25 anos e dois filhos, um de 6 anos e outro de 6 meses, foram encontrados nos escombros de uma casa que desabou em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (24). Os três estavam em casa com a madrinha de um dos menores quando um barranco deslizou e levou o imóvel a baixo. A madrinha está desaparecida e o Corpo de Bombeiros continua as buscas.

Lyara Félix Ferreira, a mãe, estava com o bebê, Antony Ferreira, de 6 meses, no colo na hora do acidente. Os dois foram encontrados mortos, nesta posição, durante a tarde. Já o corpo de Richard Ferreira, de 6 anos, foi localizado por volta das 19h.

O deslizamento do barranco atingiu três casas na Vila Ideal e, inicialmente, a informação era de que não havia vítimas. No entanto, o homem que morava em um dos imóveis foi até o local e afirmou que as quatro pessoas estavam dentro da casa.

Um vídeo enviado por uma pessoa que estava no local mostra o momento em que a encosta cede e atinge os imóveis. O Corpo de Bombeiros está no local com 17 militares e nove viaturas.

Outros soterrados

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil apontam que outras três pessoas estão desaparecidas. A Polícia Civil ainda investiga o que causou o desaparecimento, se foi uma enchente ou o soterramento.

Segundo a Prefeitura de Ibirité, desde a manhã desta sexta-feira já houve registro de 130 notificações relacionadas às chuvas. Os desabrigados serão encaminhados para a Escola Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia (CAIC), onde foi montada uma estrutura para recebê-los.



Pelo Twitter, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), lamentou as mortes "decorrentes da maior chuva já registrada na história de BH".

Lamento profundamente pelas mortes ocorridas, especialmente de uma criança, decorrentes da maior chuva já registrada na história de BH. O @governomg está trabalhando e os órgãos responsáveis estão monitorando as regiões. Siga as recomendações da @defesacivil_mg para se proteger. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 24, 2020

O tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador ajdunto da Defesa Civil de Minas Gerais, afirmou que o Corpo de Bombeiros fará buscas durante a noite se for preciso. "Chegou demanda para o Corpo de Bombeiros para que oportunizassem para aquele local torres de iluminação para buscas durante a noite", afirmou.

*Com informações de Bruno Inácio

