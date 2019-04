O Centro Social Infantil Pequeno Príncipe, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, amanheceu arrombado e furtado na manhã desta quarta-feira (17). A invasão é a terceira em pouco mais de 15 dias, segundo contou a coordenadora administrativa da creche, Adriana Oliveira.

De acordo com Adriana, o primeiro arrombamento aconteceu no dia 1º deste mês e o segundo no dia 8. Nos dois primeiros, os ladrões levaram botijões de gás. Já no desta quarta-feira foram levados, além do botijão, diversos utensílios da cozinha, como as panelas usadas para preparar os alimentos das crianças, e um computador.

Os criminosos ainda abriram embalagens e espalharam alimentos pelo local. "Nas primeiras vezes, os pais se mobilizaram e doaram o botijão, o que permitiu que continuássemos atendendo as crianças, agora é mais difícil pois estamos sem as ferramentas que usamos para preparar os alimentos", lamentou a coordenadora.

As atividades da creche, que atende 102 alunos entre 1 e 5 anos no bairro Cidade Industrial e vive de doações, foram paralisadas nesta quarta-feira e não têm previsão de serem retomadas. "Ainda não sabemos por quanto tempo vamos ficar sem aulas, não sabemos se poderemos voltar na segunda-feira (22)", afirmou a funcionária.

A Polícia Militar foi chamada ao local e, segundo o boletim de ocorrência, foram danificadas portas e janelas durante a ação dos criminosos. A perícia foi acionada para investigar a cena do crime e a Polícia Civil informou que já investiga o primeiro roubo à creche. Ainda não há suspeitos e a direção da instituição também afirma não saber quem pode ter sido responsável pelas invasões.