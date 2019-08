Uma menina de sete anos morreu após ser atacada por um cão da raça pit bull de um tio, na manhã desta terça-feira (20). O caso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A Polícia Militar foi a primeira corporação a chegar ao local e, segundo o boletim de ocorrência, a avó da menina estava na porta da residência em choque emocional e a menina estava caída no chão de um corredor externo com ferimentos na cabeça e bastante sangue em volta.

Os militares, então, levaram a menina à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Pampulha, onde a criança teve duas paradas cardiorrespiratórias e foi reanimada. Com a gravidade da situação, ela foi encaminhada com escolta do Corpo de Bombeiros ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU).

No HCU-UFU, os médicos constataram que a criança sofreu diversas lesões no crânio e perdeu massa encefálica, quadro que acabou levando a garotinha à morte.

Segundo o que testemunhas contaram à PM, vizinhos ouviram os gritos da criança vindos da casa, foram ao local e conseguiram fazer com que o animal parasse. O pit bull é de um tio da criança que mora no Rio de Janeiro, mas deixa o cão sob os cuidados dos pais, avós da menina. Vizinhos afirmaram que o animal sempre foi dócil e tinha o costume de conviver com os moradores da casa e com a garotinha. O cão foi removido para o Centro de Zoonoses da cidade e a avó, em choque emocional, foi encaminhada para atendimento médico.