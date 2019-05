Moradores de comunidades em Belo Horizonte ganharam a oportunidade de se capacitarem com o curso gratuito de empreendedorismo digital, oferecido pela Prefeitura da capital nos 42 Telecentros Comunitários espalhados pela cidade.

Ministrados pela equipe da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), os cursos têm como objetivo facilitar a inserção dos moradores no mercado de trabalho. “Esta é uma oportunidade para mudar o posicionamento daqueles que estão nas comunidades, de oferecer uma chance de enxergar a vida que existe além dos limites das localidades em que eles vivem”, afirmou o responsável pelo conteúdo do curso, Thiago Danns.

As aulas serão ministradas ao longo de duas semanas, de segunda a sexta-feira. Durante os encontros, os alunos aprendem sobre comportamento, público-alvo e estratégias de atuação, entre outras informações importantes para aumentar a capacidade de empreender utilizando a internet como aliada, para se aproximar mais dos clientes ou ampliar as possibilidades de venda, por exemplo.

As inscrições devem ser feitas no Telecentro Comunitário mais próximo da casa do interessado. Segundo a PBH, as turmas são fechadas e as datas de início são definidas conforme o número de inscritos. Cada turma tem entre 10 e 15 alunos.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3277- 6064 (Prodabel).