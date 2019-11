O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) disponibiliza, a partir desta quinta-feira (21/11), uma nova ferramenta online para que usuários acessem serviços relacionados às infrações de trânsito nas rodovias estaduais. Até então, essas funcionalidades eram oferecidas somente em atendimento presencial ou por meio de correspondência postada nos Correios.

O novo sistema permite identificar o condutor infrator, consultar infração de trânsito, apresentar recurso de defesa da autuação, recurso da penalidade (Jari) e emitir guia de pagamento de multas.

Ao acessar o site e clicar na aba Multas, serão apresentados os serviços oferecidos. Após escolher o item desejado, o usuário será direcionado ao Portal de Serviços do DEER/MG, onde é possível realizar o cadastro e ser atendido totalmente on-line.

De acordo com o diretor de Fiscalização do DEER/MG, Anderson Tavares Abras, a medida tem objetivo de dar mais agilidade e comodidade aos cidadãos. “Este sistema vai diminuir despesas do usuário com deslocamento e postagem nos Correios. Além disso, teremos mais celeridade na análise desses documentos, que passam a ser tramitados digitalmente”, explica.

O motoboy Lourenço Rubens Silva Rodrigues, 25 anos, recebeu uma multa por excesso de velocidade. No entanto, ele não era o condutor do veículo no momento da infração e, por este motivo, precisou protocolar a identificação do infrator, presencialmente, na sede do DEER/MG. Com a implantação da nova ferramenta, Lourenço acredita que o processo será mais fácil. “Perdemos muito tempo com atendimento presencial. Poder fazer isso por meio eletrônico é um avanço muito significativo”, avalia.

